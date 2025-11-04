Vincenzo Lanni confessa | Donna accoltellata scelta a caso volevo colpire il potere economico
Vincenzo Lanni ha confessato. È lui l'uomo ripreso dalle telecamere a circuito chiuso di piazza Gae Aulenti a Milano mentre accoltella alla schiena una donna scelta totalmente a caso. Avrebbe agito in maniera quasi del tutto casuale, spinto da uno spirito di “forte risentimento” e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
