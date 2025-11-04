Vincenzo Lanni chi è l' accoltellatore di piazza Gae Aulenti | scacchista con disturbo schizoide appassionato di gialli aveva già colpito due anziani nel 2015
Lanni aveva già accoltellato due pensionati nel 2015 e nel 2012 si era appostato per colpire una runner, era stato condannato a 8 anni di carcere e a 3 anni in una struttura psichiatrica Vincenzo Lanni, 59 anni, è l'uomo che ha accoltellato Anna Laura Calzecchi, una manager di Finlombarda di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Decisiva la chiamata della sorella gemella che ha riconosciuto il 59enne Vincenzo Lanni
#VincenzoLanni, 59enne originario di Bergamo e ex programmatore informatico, è stato arrestato ieri a Milano per aver accoltellato senza motivo apparente una manager 43enne di Finlombarda
Chi è Vincenzo Lanni, l'accoltellatore riconosciuto dalla sorella: le aggressioni dieci anni fa, il carcere, la cura psichiatrica - Un copione ripetuto dieci anni dopo a Milano, dopo la condanna a Bergamo e la pena scontata "Evidentemente questi 8 anni di carcere più tre in Rems non sono serviti a nulla".
Vincenzo Lanni, chi è l'accoltellatore di piazza Gae Aulenti a Milano: dieci anni fa aveva ferito due anziani nella Bergamasca - Aveva 59 anni, nel 2015 era stato identificato grazie alle telecamere e alla tessera della biblioteca Il suo avvocato non ci crede: «Quando ho letto la notizia di piazza Aulenti ho detto in famiglia: ...
Vincenzo Lanni, il ritorno dell'accoltellatore seriale: "Se non mi fermate lo rifaccio, uccido le donne" - "È stato un pazzo, un pazzo", le prime frasi al marito Thomas.