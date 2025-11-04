Vincenzo Lanni chi è l' accoltellatore di piazza Gae Aulenti | scacchista con disturbo schizoide appassionato di gialli aveva già colpito due anziani nel 2015

Lanni aveva già accoltellato due pensionati nel 2015 e nel 2012 si era appostato per colpire una runner, era stato condannato a 8 anni di carcere e a 3 anni in una struttura psichiatrica Vincenzo Lanni, 59 anni, è l'uomo che ha accoltellato Anna Laura Calzecchi, una manager di Finlombarda di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vincenzo Lanni, chi è l'accoltellatore di piazza Gae Aulenti: scacchista con disturbo schizoide, appassionato di gialli, aveva già colpito due anziani nel 2015

