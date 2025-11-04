Villaricca Nasce Cuore in Campo | la prima giornata dedicata ad Orazio Vitale

Un omaggio a Orazio Vitale, docente della Ada Negri di Villaricca, biologo ed allenatore di calcio. VILLARICCA – Nasce ufficialmente “Cuore in Campo”, l’iniziativa promossa da Idee e Concretezza APS in collaborazione con la Comunità Amalia Fusco. Fin dalla prima giornata, il progetto vuole rendere omaggio a Orazio Vitale, docente della Scuola “Ada Negri”, biologo e allenatore che ha formato giovani talenti, tra cui i fratelli Insigne. Venerdì 7 novembre – ore 19:30 Campetto “Don Antonio Serra” – Villaricca I veri protagonisti saranno i ragazzi della Comunità Amalia Fusco, che con entusiasmo e impegno daranno vita a un percorso di sport, amicizia e solidarietà. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it