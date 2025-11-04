Villaricca Cuore in campo | un percorso di sport e amicizia per ricordare il professore Orazio Vitale
VILLARICCA – Venerdi 7 novembre alla ore 19,30 presso il campetto “Don Antonio Serra” di Villaricca nasce ufficialmente “Cuore in Campo”, l’iniziativa promossa da “Idee e Concretezza” APS in collaborazione con la Comunità Amalia Fusco. Fin dalla prima giornata, il progetto vuole rendere omaggio a Orazio Vitale, docente della Scuola “Ada Negri”, biologo e allenatore . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
