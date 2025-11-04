Villa Passalacqua sul Lago di Como è il miglior hotel d’Europa e il ‘boutique’ più raffinato del mondo
Nella classifica World’s 50 Best Hotels 2025 il capolavoro italiano si conferma icona mondiale dell’ospitalità di lusso. Il Lago di Como continua a essere una delle mete più affascinanti del turismo di alta gamma. Nella nuova edizione della classifica World’s 50 Best Hotels 2025, presentata a Londra il 30 ottobre, Villa Passalacqua conquista il titolo di Miglior Hotel d’Europa e Miglior Boutique Hotel del Mondo, consolidando la reputazione dell’Italia come destinazione d’eccellenza per il lusso e l’accoglienza. Il riconoscimento arriva da una giuria composta da oltre ottocento esperti internazionali indipendenti che ogni anno premiano l’innovazione e la qualità nell’ospitalità contemporanea. 🔗 Leggi su 361magazine.com
“Passalacqua: se puoi sognarlo puoi farlo!” È la frase guida di Valentina De Santis @valentinadesantisss proprietaria e regina del Boutique hotel sul Lago di Como che continua ad essere al top delle classifiche mondiali, meta da sogno di una clientela alla ric Vai su Facebook
