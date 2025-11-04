Villa Passalacqua sul Lago di Como è il miglior hotel d’Europa e il ‘boutique’ più raffinato del mondo

361magazine.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella classifica World’s 50 Best Hotels 2025 il capolavoro italiano si conferma icona mondiale dell’ospitalità di lusso. Il Lago di Como continua a essere una delle mete più affascinanti del turismo di alta gamma. Nella nuova edizione della classifica World’s 50 Best Hotels 2025, presentata a Londra il 30 ottobre, Villa Passalacqua conquista il titolo di Miglior Hotel d’Europa e Miglior Boutique Hotel del Mondo, consolidando la reputazione dell’Italia come destinazione d’eccellenza per il lusso e l’accoglienza. Il riconoscimento arriva da una giuria composta da oltre ottocento esperti internazionali indipendenti che ogni anno premiano l’innovazione e la qualità nell’ospitalità contemporanea. 🔗 Leggi su 361magazine.com

villa passalacqua sul lago di como 232 il miglior hotel d8217europa e il 8216boutique8217 pi249 raffinato del mondo

© 361magazine.com - Villa Passalacqua sul Lago di Como è il miglior hotel d’Europa e il ‘boutique’ più raffinato del mondo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Villa Passalacqua sul lago di Como tra storia e glamour - Le splendide ville del lago di Como sono ormai un’istituzione anche al di fuori dei confini nazionali: basti pensare a Villa Oleandra, la meravigliosa dimora di Laglio acquistata da George Clooney, ... dilei.it scrive

Villa Passalacqua a Moltrasio è il quarto miglior hotel al mondo - Villa Passalacqua a Moltrasio è al quarto posto tra i 50 migliori hotel del mondo. Lo riporta espansionetv.it

La storica Villa Passalacqua diventa una dimora con poche suites, sul Lago di Como - Rigogliosi giardini incorniciano la struttura Settecentesca e accolgono gli ospiti della lussuosa dimora lariana. Riporta harpersbazaar.com

Cerca Video su questo argomento: Villa Passalacqua Lago Como