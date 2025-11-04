Villa Meloni interrogazione dei 5 Stelle su lavori e accatastamento

Il M5S vuole vederci chiaro sui lavori di ristrutturazione e sull’accatastamento della villa acquistata dalla premier Giorgia Meloni e per questo ha annunciato un’interrogazione parlamentare. “Dall’operazione immobiliare emergono dettagli piuttosto opachi e ambigui sulla residenza di 347 mq, poi diventati 433, con 1.000 mq di giardino e piscina. Il tutto acquistato per circa 1,2 milioni di euro. Un’operazione alquanto rara nel suo genere”, ha detto Agostino Santillo  (M5S), vicepresidente della commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera. I lavori di ristrutturazione della villa di Meloni a carico dei venditori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

