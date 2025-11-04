Viktoria Plzen – Fenerbahçe | preview probabili formazioni e pronostico Europa League

Calcio d’inizio: giovedì 6 novembre, ore 21:00 – Doosan Arena, Plzen Scenario: scontro diretto tra due squadre in fiducia, entrambe reduci da successi europei consecutivi e alla ricerca di continuità nella League Stage. Stato di forma. Viktoria Plzen: serie utile lunga tra coppe e campionato, con rendimento casalingo generalmente solido. Produzione offensiva in crescita e buona gestione dei momenti chiave.. Fenerbahçe: imbattibilità prolungata e reazione convincente dopo il ko all’esordio europeo. Lontano da Istanbul alterna prove autoritarie a fasi di sofferenza, ma resta pericolosa nelle transizioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

