Viilaggio Coldiretti diffuso | tre giorni e tante piazze su cultura del cibo biodiversità e sostenibilità

Bolognatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna si prepara ad aprire le sue piazze e le sue vie centrali al grande evento dell’agroalimentare italiano: dal 7 al 9 novembre prossimi, nel cuore della città, andrà in scena il Villaggio Coldiretti, una tre-giorni che trasforma il centro in una vetrina aperta sull’agricoltura italiana. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Scoppia la polemica tra Campi Aperti e Coldiretti: “Agricoltura sostenibile o evento vetrina?” - Mentre il Villaggio Coldiretti si prepara a riempire le piazze del centro, Campi Aperti accusa: “Occupano spazio e ambiente, serve più dialogo con la città”. Da bolognatoday.it

Il centro di Bologna si trasforma in un grande villaggio agricolo, in arrivo la tre giorni di Coldiretti - Dal 7 al 9 novembre Bologna ospita il Villaggio Coldiretti: nel centro storico mercati, incontri e laboratori dedicati al mondo agricolo e alle produzioni italiane. Secondo gazzettadibologna.it

viilaggio coldiretti diffuso treTorna a Bologna il villaggio Coldiretti da 7 al 9 novembre - Dal 7 al 9 novembre Bologna ospiterà il Villaggio Coldiretti, la grande manifestazione dedicata al Made in Italy agroalimentare che trasformerà il centro storico in una vetrina dell'agricoltura italia ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Viilaggio Coldiretti Diffuso Tre