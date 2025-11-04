Vigilanza Rai processo a Ranucci | eppure Report è tra i pochi a non fare flop
Doveva essere una seduta della Vigilanza Rai per far sentire l’affetto del parlamento a Sigfrido Ranucci dopo la bomba che gli è scoppiata di fronte a casa, venerdì 17 ottobre. Sotto questi auspici era nata la richiesta dei partiti dell’opposizione, assieme alla presidente Barbara Floridia: un’iniziativa accettata questa volta anche dalla maggioranza, che da un anno sta tenendo bloccata la Vigilanza per l’impasse sul presidente. E invece quello che andrà in scena nella serata di mercoledì 5 novembre a palazzo San Macuto rischia di essere un processo al giornalista di Report, sentito nella mattinata di martedì dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, mentre in serata è atteso su Rete 4 da Bianca Berlinguer, per la prima volta da ospite in una rete Mediaset. 🔗 Leggi su Lettera43.it
