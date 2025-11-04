VIDEO | Salis in consiglio comunale legge gli insulti sessisti che riceve ogni giorno sui social

C'è un uomo che, sulla foto del suo profilo social, tiene in braccio la sua bambina. Poi, sulla pagina della sindaca Silvia Salis, si lascia andare a insulti sessisti irripetibili. Come lui, centinaia di altri pronti a “vomitare” odio, avendo allo stesso tempo il compito di educare i propri figli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Sarà Silvia Salis il prossimo Presidende del consiglio italiano.Io la voterò e le farò campagna elettorale .Mi riconosco pienamente nei valori etici .E' una fuoriclasse della politica.Vincera e farà bene il Presidente. L'Italia democratica merita una svolta.? Sil - facebook.com Vai su Facebook

Nomine Fulgis, la sindaca Salis rinnova consiglio di indirizzo e collegio dei revisori https://genovaquotidiana.com/2025/10/21/nomine-fulgis-la-sindaca-salis-rinnova-consiglio-di-indirizzo-e-collegio-dei-revisori/… - X Vai su X

Salis in Consiglio comunale: “Sui miei social violenza verbale e insulti sessisti. Per questo serve l’educazione a scuola” - La sindaca cita alcuni esempi di espressioni violente di cui è bersaglio sui suoi profili social: “Alle donne non dicono incapace, dicono put****” ... Si legge su ilsecoloxix.it

VIDEO | Salis in consiglio comunale legge gli insulti sessisti che riceve ogni giorno sui social - È successo in consiglio comunale durante una discussione sulla necessità di educazione affettiva e sessuale nelle scuole ... Lo riporta genovatoday.it

"Salis si fa riprendere da Fausto Brizzi": bagarre sulle parole di Gandolfo. Lei replica: "Con i nani si perdono le elezioni" - Salis è poi intervenuta difendendo il marito, definendolo “un bravo regista”, e parlando anche della sua sfera privata: “È un bravo marito e un bravo padre di nostro figlio Eugenio. Riporta genovatoday.it