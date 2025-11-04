VIDEO | Salis in consiglio comunale legge gli insulti sessisti che riceve ogni giorno sui social

C'è un uomo che, sulla foto del suo profilo social, tiene in braccio la sua bambina. Poi, sulla pagina della sindaca Silvia Salis, si lascia andare a insulti sessisti irripetibili. Come lui, centinaia di altri pronti a “vomitare” odio, avendo allo stesso tempo il compito di educare i propri figli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

