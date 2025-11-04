VIDEO| Reggio celebra il coraggio e il sacrificio di chi ha lottato per l' Unità e la libertà del Paese

Era il 4 novembre 1918, quando con la vittoria di Vittorio Veneto e la fine della Prima Guerra Mondiale, si completava il ciclo delle campagne nazionali per unire il Paese. L'Italia celebra ancora quel giorno con la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate. Si rende omaggio a tutti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it