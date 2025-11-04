VIDEO | Inaugurato il Corridoio verde dietro l' università | 80 posti auto 46 alberi 32 arbusti e 400 metri di pista ciclabile
Era il 28 giugno 2023 quando il sindaco Carlo Masci e il rettore dell’università Gabriele d’Annunzio Liborio Stuppia incontrarono la stampa davanti a quello che sarebbe diventato il “Corridoio verde” di Pescara sud. Oggi, 4 novembre 2025, i due si sono ritrovati nello stesso posto per il taglio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
