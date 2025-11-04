VIDEO | Il Pd sull' ospedale e sulla casa di comunità a Montesilvano | Fondi Pnrr a rischio progetto fantasma

Ilpescara.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale e la casa di comunità da realizzare a Montesilvano rischiano di rimanere un'incompiuta, con la perdita di milioni di euro di fondi Pnrr. A lanciare l'allarme il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli e i consiglieri comunali dello stesso partito che hanno incontrato la stampa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Video Pd Sull Ospedale