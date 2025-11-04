VIDEO- Dogana dei Grani consegnati i lavori del primo lotto

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono stati consegnati questa mattina i lavori relativi al 1° lotto funzionale della Dogana dei Grani, che riguarderanno la manutenzione delle coperture e delle facciate dello storico edificio. Lo rende noto il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo: “L’intervento dal valore di 685.160 euro, finanziato ai sensi della Legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 9 e 10) – annualità 2022-2024, si inserisce in un quadro maggiormente complessivo. Infatti, il programma generale prevede, oltre agli interventi di restauro e manutenzione, anche il completamento e l’adeguamento degli impianti elettrico, antincendio, di condizionamento, videosorveglianza, antintrusione e controllo accessi, insieme alla realizzazione di un nuovo allestimento museale multimediale degli spazi del piano terra e del primo livello”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

