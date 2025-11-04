VIDEO Cristiano Ronaldo | Il mio ritiro arriverà presto piangerò E poi…

VIDEO Cristiano Ronaldo: “Il mio ritiro arriverà presto, piangerò. E poi.”. Cristiano Ronaldo ha pubblicato sul suo canale YouTube la prima parte dell'intervista esclusiva rilasciata al giornalista Piers Morgan. Tra i temi trattati c'è quello dell'addio al calcio giocato. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Cristiano Ronaldo: “Il mio ritiro arriverà presto, piangerò. E poi…”

Contenuti che potrebbero interessarti

Cristiano Ronaldo: “Yes, I can imagine my retirement. It will be soon”. “But I will be prepared… it will be difficult, I will cry for sure! I think I will be prepared… everything has an end, so I will have more times for other things”. - X Vai su X

Tre parole, il motto della Juventus, Cristiano Ronaldo ha ricevuto milioni di like - facebook.com Vai su Facebook

Cristiano Ronaldo pronto all'addio: “Manca poco al mio ritiro dal calcio, sarò pronto ma piangerò. Messi meglio di me? Non sono d’accordo” - Molto vicino e chissà che non possa avvenire proprio dopo la prossima Coppa del Mondo. Scrive eurosport.it

La madre del ragazzo colpito da Cristiano Ronaldo: “Mio figlio è autistico, ora è sconvolto”. L’attaccante si scusa - Everton è stato immortalato in un video che ha fatto il giro del web. Da ilfattoquotidiano.it

Juve, Cristiano Ronaldo: "Il mio corpo è la mia arma" - "Cristiano è sempre pronto a migliorarsi ed è diventato un campione nel suo sport, esplorando sempre modi nuovi e più efficaci per prendersi cura del suo corpo e della sua mente", afferma Wersland. Come scrive tuttosport.com