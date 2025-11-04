Vice – L’uomo nell’ombra | la vera storia dietro il film su Dick Cheney

Vice – L’uomo nell’ombra ( qui la recensione ) ricostruisce l’ascesa politica di Dick Cheney (interpretato da Christian Bale ) trasformandolo in una figura quasi machiavellica, capace di manovrare la politica americana da dietro le quinte con una freddezza “da burattinaio”. Adam McKay sceglie una narrazione satirica, tagliente e spesso volutamente esasperata, facendo emergere un ritratto che, per molti aspetti, si distacca dalla realtà dei fatti. Per capire chi fosse davvero Cheney, bisogna attraversare la sua storia dalla giovinezza fino agli anni alla Casa Bianca, distinguendo ciò che il film suggerisce da ciò che è documentato. 🔗 Leggi su Cinefilos.it