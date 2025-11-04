Viareggio | incendio in appartamento uomo intossicato

Una squadra di vigili del fuoco è intervenuta nella tarda mattinata di oggi, 4 novembre 2015, in via Coppino per un incendio sviluppatosi in un appartamento posto al piano primo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Viareggio: incendio in appartamento, uomo intossicato

Altre letture consigliate

50news Versilia. . Viareggio: incendio in un'abitazione, tre intossicati tra cui un bambino - facebook.com Vai su Facebook

Incendio a Viareggio, grave anziano. Salvato da un operaio che lavorava nell’appartamento vicino - Il 92enne è stato portato a Cisanello con l’elicottero; ha ustioni sul 40% del corpo. msn.com scrive

Scoppia l’incendio, grave anziano: atterra l’elisoccorso Pegaso - In considerazione anche dell’età avanzata, il personale sanitario subito intervenuto ha allertato ... Da luccaindiretta.it

Viareggio, a fuoco un appartamento: intossicato un bimbo di un anno con la mamma e la zia - Un bambino di un anno che si trovava nella zona è stato trasportato in via precauzionale al pronto soccorso dell'ospedale Versilia insieme alla madre e ... Riporta affaritaliani.it