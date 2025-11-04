Viaggio nei Musei del territorio con Quadri d’attore la sperimentazione di una drammaturgia inclusiva e multidisciplinare
Arezzo, 4 novembre 2025 – Prosegue il viaggio nei Musei del territorio di “ Quadri d’attore”, la sperimentazione di una drammaturgia inclusiva e multidisciplinare; un itinerario di scene che richiamano immagini e “quadri” dai nomi suggestivi: Caino e Abele, In principio, Acheronte, Il filo della vita, La dea dell’amore, Questua.Una performance itinerante composta da corpi, frammenti poetici e narrativi, suoni, parole in cui anche il pubblico potrà essere coinvolto a condividere lo spazio della scena. Il teatro è l’arte dei copi, si dice; il corpo ce l’hanno tutti, vogliamo portare sulla scena l’esplorazione di tutti, arte di tutti i corpi, dei silenzi e delle voci e farla diventare “racconto” per chi si rende disponibile al gioco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
