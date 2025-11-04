viaggio intorno alla matematica attesi 900 cultori dei numeri

Tutto è pronto a Castel San Pietro Terme per ospitare la 39ª edizione del Convegno Nazionale ’Incontri con la Matematica’. Dal 7 al 9 novembre la città termale tornerà ad essere la capitale italiana della didattica della matematica con la 39ª edizione del Convegno Nazionale ’Incontri con la Matematica’, un appuntamento ormai storico che ogni anno richiama in città centinaia di partecipanti da tutta Italia. L’evento, molto atteso dal mondo della scuola e della formazione, accoglierà insegnanti di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia all’università, dirigenti scolastici, ispettori e dirigenti ministeriali, oltre a numerosi curiosi e appassionati che scelgono di partecipare per approfondire il dialogo tra la matematica, la didattica e la cultura contemporanea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

