Viaggio alla scoperta delle Maldive

L'aereo inizia la sua discesa verso Malé, e attraverso il finestrino si dispiega uno spettacolo che toglie il respiro: 1.192 isole coralline sparse come frammenti di terra benedetta su un infinito tappeto turchese. Le Maldive non sono solo una destinazione, sono un'esperienza che ridefinisce il concetto stesso di paradiso terrestre. Questo arcipelago dell'Oceano Indiano, situato a 700 chilometri a sud-ovest dello Sri Lanka, rappresenta una delle nazioni più piccole e geograficamente disperse del mondo, dove ogni atollo racconta una storia millenaria di resilienza e bellezza naturale. La Repubblica delle Maldive si estende su una superficie marina di 298 chilometri quadrati, distribuiti in 26 atolli naturali che emergono appena dall'oceano con un'altitudine media di soli 1,5 metri sul livello del mare.

