Viaggi nel tempo e medicina al Festival delle scoperte

Torna per l'ottavo anno il Festival di Focus, il mensile dedicato alle scienze, da venerdì a domenica al Museo della Scienza e si chiamerà «Focus Live Passione». Tre giorni di incontri, esperimenti, viaggi nel tempo, divertimento e intelligenza artificiale: sono più di 100 eventi, tutti gratuiti. Ci si può iscrivere sul sito focuslive.it L'obiettivo del Festival, che solo l'anno scorso ha richiamato 18mila visitatori, è far riflettere sul ruolo fondamentale che la scienza ha nell'aiutarci a costruire il nostro futuro. Un'occasione per tutti per conoscere i traguardi di fisica, medicina, biologia o genetica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Viaggi nel tempo e medicina al Festival delle scoperte

News recenti che potrebbero piacerti

? Viaggio nel Tempo: 1.000 Anni in 8 Giorni. Il Nostro Tour Turchia. Chiudi gli occhi per un momento e lascia che i sensi ti guidino... Immagina: Un profumo di zafferano e mistero che non puoi identificare. Una luce che filtra da una vetrata colorata di 1.5 - facebook.com Vai su Facebook

FESTIVAL DEL TEATRO DEL DISABILE A TRANI - Sta volgendo al termine l’iniziativa promossa dall’Associazione Promozione Sociale e Solidarietà di Trani (BT), che per il secondo anno si è proposta di realizzare il Festival del Teatro dei Disabili ... Come scrive disabili.com

CINEDEAF, IL FESTIVAL DEL CINEMA SORDO È NELLA CAPITALE - Appuntamento col grande schermo dal 3 al 5 maggio, con Cinedeaf, la prima edizione del Festival del Cinema Sordo di Roma. Segnala disabili.com

In vacanza con i figli. Cinque giorni in Provenza tra arte, festival e tappe low cost - Un itinerario di cinque giorni in Provenza, tra Marsiglia, Avignone e Arles, per viaggiare con figli adolescenti senza stress e con budget contenuto Svelare il segreto di una vacanza di cinque giorni ... Secondo panorama.it