Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-11-2025 ore 19 | 40
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio code a tratti sulla carreggiata esterna raccordo anulare per Roma Fiumicino Ostiense è più avanti tra Pontina e Appia interna si rallenta nel quadrante Nord tra cassia-flaminia e nel settore opposto tra Tuscolana e Appia ci stiamo sulla Roma Fiumicino rallentamenti tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana nelle due direzioni e tra ANSA del Tevere Parco dei Medici Verso il raccordo anulare in uscita dal raccordo con quadrante Sud sulla via del mare fino a Vitinia e su via Cristoforo Colombo fino a via di Acilia infine chiudiamo con il trasporto pubblico sabato 8 novembre sulla ferrovia regionale m per l'intervento conclusivo sul nuovo ponte di via Giulio Rocco la circolazione Sara limitata da Cristoforo Colombo a Vitinia è interrotta tra le stazioni di Vitinia Porta San Paolo dove ATV bus sostitutivi contestualmente anche le linee metro B e B1 resteranno chiuse sostituite da bus per l'intera giornata da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
