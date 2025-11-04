Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-11-2025 ore 19 | 10

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna ancora code a tratti per traffico intenso tra Pisani e via del Mare 3 Roma Pontina e Tuscolana rallentamenti anche in carreggiata interna tra Ardeatina Ostiense è nel quadrante Nord Salaria è più avanti tra Nomentana e Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 per segnalare i code tra fiorentini e Tor Cervara in direzione del raccordo rallentamenti sulla Roma Fiumicino tra via Cristoforo Colombo in via della Magliana nelle due direzioni e trans a del Tevere Parco dei Medici in uscita dal raccordo è sempre in uscita dal raccordo code nel quadrante Sud sulla via del mare fino a Vitinia su via Cristoforo Colombo fino a via di Malafede e su via Pontina fino a Spinaceto usciamo dalla capitale su via Flaminia rimosso il sinistro all'altezza di Morlupo rimangono rallentamenti tra Riano e Morlupo In quest'ultima direzione Infine per i cantieri ricordiamo che sulla Roma Fiumicino per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza fino alla notte di venerdì 7 novembre in fascia oraria 226 sarà chiuso per chi proviene da Fiumicino lo svincolo per La 12 Roma Tarquinia in direzione Civitavecchia da Marco Morgante Astral infomobilità e tu Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

