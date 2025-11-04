Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-11-2025 ore 18 | 40

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sull'incidente sul tratto Urbano della A24 il sinistro causato da un tamponamento tra tre auto è stato ora rimosso ma permangono i rallentamenti tra Portonaccio e Togliatti in direzione del raccordo anulare e ci spostiamo proprio sul raccordo in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra Pisana e via del mare e trapuntine Tuscolana rallentamenti anche in interna tra Ardeatina Ostiense Tra Pisana Aurelia è nel quadrante Nord tra Cassia e Salaria è più avanti tra Nomentana e Tiburtina proprio su via Tiburtina segnaliamo incolonnamenti traffico intenso tra Setteville Tivoli terme nei due sensi di marcia rallentamenti anche sulla Roma Fiumicino tra via Cristoforo Colombo in via della Magliana nelle due direzioni e tra ANSA del Tevere medici in uscita dal raccordo è sempre in uscita dal raccordo code nel quadrante sud della capitale sulla via del mare fino a Vitinia su via Cristoforo Colombo fino a via di Malafede è su via Pontina fino a Spinaceto usciamo dalla capitale per segnalare un tamponamento tra tre auto su via Flaminia all'altezza di Morlupo a causa del sinistro si transita a senso unico alternato e ci sono incolonnamenti nelle due direzioni tra Morlupo e Riano rimosso invece di incidente su via Cassia nel territorio di Sutri ma permangono rallentamenti all'altezza dello svincolo per La Provinciale 82 via Delle cassie la Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

