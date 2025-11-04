Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-11-2025 ore 18 | 10
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulla A1 Roma Napoli rimosso l'incidente tra Frosinone Ceprano pertanto la circolazione è tornata scorrevole in direzione Napoli finale amo però un altro sinistro ora sul tratto Urbano della A24 è causa i coronamenti tra Portonaccio e Togliatti in direzione del raccordo e ci spostiamo proprio sull'anello cittadino in esterna code a tratti per traffico intenso tra Pisana e via del mare e tra Pontina e Tuscolana disagi anche in carreggiata interna tra Ardeatina e Parco dei Medici e tra Pisana Aurelia è sempre in interna nel quadrante Nord tra casse Salaria e tra Nomentana e Prenestina proprio su via Nomentana morto di incidente all'altezza dello svincolo per il raccordo ora le code per traffico intenso Sono su via Tiburtina tra sette ville e Tivoli Terme rallentamenti in entrambi i sensi di marcia sulla Roma Fiumicino via Cristoforo Colombo in via della Magliana e trans a del Tevere Parco dei Medici in uscita dal raccordo code nel quadrante Sud sulla via del mare fino a Vitinia su via Cristoforo Colombo fino a via di Malafede è su via Pontina fino a Spinaceto usciamo dalla capitale per segnalare i due incidenti Uno su via Cassia nel territorio di Sutri con senso alternato di marcia causa del sinistro e l'altro su via Pigna con lunghe code dariana a Morlupo nelle due direzioni da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altre letture consigliate
#Eventi | #manifestazioni | #viabilità I principali eventi previsti nella città di Roma nel #weekend Sabato #1novembre - XVII Edizione "Corsa dei Santi", sabato 1° novembre. Chiusure e deviazioni al traffico Qui dettagli - "Giro delle 4 basiliche", corsa podisti - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Eur, il 21 e 22 ottobre evento al centro congressi "La Nuvola": la viabilità https://romamobilita.it/it/node/26719 - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-11-2025 ore 17:25 - Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sui incidenti in A1 Roma ... Da romadailynews.it
Roma salva i Diesel Euro 4 e 5: la Regione sceglie flessibilità - La Regione Lazio ha fatto marcia indietro, o per meglio dire, ha fatto un bel passo avanti verso il buon senso e la realtà. Si legge su tecnoandroid.it
Niente blocco dei diesel euro 4 e 5 a Roma, la Regione vara la nuova ztl - Fascia Verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5, e l'avvio del sistema di accessi in deroga e del Move- Da ansa.it