Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulla A1 Roma Napoli rimosso l'incidente tra Frosinone Ceprano pertanto la circolazione è tornata scorrevole in direzione Napoli finale amo però un altro sinistro ora sul tratto Urbano della A24 è causa i coronamenti tra Portonaccio e Togliatti in direzione del raccordo e ci spostiamo proprio sull'anello cittadino in esterna code a tratti per traffico intenso tra Pisana e via del mare e tra Pontina e Tuscolana disagi anche in carreggiata interna tra Ardeatina e Parco dei Medici e tra Pisana Aurelia è sempre in interna nel quadrante Nord tra casse Salaria e tra Nomentana e Prenestina proprio su via Nomentana morto di incidente all'altezza dello svincolo per il raccordo ora le code per traffico intenso Sono su via Tiburtina tra sette ville e Tivoli Terme rallentamenti in entrambi i sensi di marcia sulla Roma Fiumicino via Cristoforo Colombo in via della Magliana e trans a del Tevere Parco dei Medici in uscita dal raccordo code nel quadrante Sud sulla via del mare fino a Vitinia su via Cristoforo Colombo fino a via di Malafede è su via Pontina fino a Spinaceto usciamo dalla capitale per segnalare i due incidenti Uno su via Cassia nel territorio di Sutri con senso alternato di marcia causa del sinistro e l'altro su via Pigna con lunghe code dariana a Morlupo nelle due direzioni da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-11-2025 ore 18:10