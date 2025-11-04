Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-11-2025 ore 18 | 10

Romadailynews.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulla A1 Roma Napoli rimosso l'incidente tra Frosinone Ceprano pertanto la circolazione è tornata scorrevole in direzione Napoli finale amo però un altro sinistro ora sul tratto Urbano della A24 è causa i coronamenti tra Portonaccio e Togliatti in direzione del raccordo e ci spostiamo proprio sull'anello cittadino in esterna code a tratti per traffico intenso tra Pisana e via del mare e tra Pontina e Tuscolana disagi anche in carreggiata interna tra Ardeatina e Parco dei Medici e tra Pisana Aurelia è sempre in interna nel quadrante Nord tra casse Salaria e tra Nomentana e Prenestina proprio su via Nomentana morto di incidente all'altezza dello svincolo per il raccordo ora le code per traffico intenso Sono su via Tiburtina tra sette ville e Tivoli Terme rallentamenti in entrambi i sensi di marcia sulla Roma Fiumicino via Cristoforo Colombo in via della Magliana e trans a del Tevere Parco dei Medici in uscita dal raccordo code nel quadrante Sud sulla via del mare fino a Vitinia su via Cristoforo Colombo fino a via di Malafede è su via Pontina fino a Spinaceto usciamo dalla capitale per segnalare i due incidenti Uno su via Cassia nel territorio di Sutri con senso alternato di marcia causa del sinistro e l'altro su via Pigna con lunghe code dariana a Morlupo nelle due direzioni da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 04 11 2025 ore 18 10

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-11-2025 ore 18:10

Altre letture consigliate

viabilit224 roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 04-11-2025 ore 17:25 - Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sui incidenti in A1 Roma ... Da romadailynews.it

Roma salva i Diesel Euro 4 e 5: la Regione sceglie flessibilità - La Regione Lazio ha fatto marcia indietro, o per meglio dire, ha fatto un bel passo avanti verso il buon senso e la realtà. Si legge su tecnoandroid.it

viabilit224 roma regione lazioNiente blocco dei diesel euro 4 e 5 a Roma, la Regione vara la nuova ztl - Fascia Verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5, e l'avvio del sistema di accessi in deroga e del Move- Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio