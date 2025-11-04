Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-11-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sui incidenti in A1 Roma Napoli il primo dovuto allo sbandamento di un'auto in corsia di sorpasso causa ancora 1 km di coda tra Frosinone Ceprano in direzione Napoli L'altro invece è stato di è la circolazione ora scorrevole tra Ferentino e Anagni in direzione Roma e ci sposiamo proprio nella capitale sul Raccordo Anulare in esterna segnaliamo code a tratti tra Roma Fiumicino e tu collana rimosso invece in carreggiata interna il precedente sinistro all'altezza di Parco dei Medici ma permangono ripercussioni con lunghe code che partono dalla Ardeatina è sempre interna Ci sono rallentamenti ma per traffico intenso Anche nel quadrante Nord tra casse Salaria e tra Nomentana e Prenestina è proprio su via Nomentana segnaliamo un incidente all'altezza dell'ingresso sul Raccordo Anulare IPIA disagi sia in entrata che in uscita dalla nello cittadino 5 stiamo sul tratto Urbano della A24 code per traffico intenso tra tangenziale e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare rallentamenti in direzione raccordo anche sulla Roma Fiumicino tra via Cristoforo Colombo in via della Magliana e tra ANSA del Tevere e Parco dei Medici è nel quadrante sud della capitale Ci sono code in uscita raccordo sulla via del mare fino a Vitinia su via Cristoforo Colombo fino a via di Malafede e su via Pontina fino a Spinaceto da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

