Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-11-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la A1 Roma Napoli dove segnaliamo due incidenti il primo dovuta lo sbandamento di un'auto in corsia di sorpasso causa un km di coda tra Frosinone Ceprano in direzione Napoli per l'altro Ci sono rallentamenti tra 20 nani in direzione Roma e ci spostiamo proprio nella capitale ancora disagi in carreggiata interna per il precedente sinistro con lunghe code tra Laurentina e Roma Fiumicino è sempre interna Ci sono rallentamenti ma per traffico intenso Anche nel quadrante Nord tra case Salaria e tra Nomentana e Prenestina in esterna segnaliamo code a tratti tra Roma Fiumicino e tu collana ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code per traffico intenso tra la tangenziale e Tor Cervara in direzione delle raccordo anulare rallentamenti in direzione raccordo anche sulla Fiumicino via Cristoforo Colombo in via della Magliana e tranza del Tevere Parco dei Medici infine sempre sulla Roma Fiumicino ricordiamo che per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza fino alla notte di venerdì 7 novembre in fascia oraria 226 sarà chiuso per chi proviene da Fiumicino lo svincolo per La 12 Roma Tarquinia in direzione Civitavecchia da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione alla prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-11-2025 ore 16:25

