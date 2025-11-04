Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-11-2025 ore 15 | 25
Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo i consueti aggiornamenti sulla viabilità con incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna a causa del sinistro Ci sono code tra Pontina e Roma Fiumicino è sempre in interna sono invece per traffico intenso i rallentamenti nelle quadranti Nord tra classi e Salaria e tra Nomentana e Prenestina come anche quelli in esterna tra Ardeatina e Tuscolana ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 per fare code per traffico intenso tra Portonaccio e tangenziale in direzione della raccordo anulare mentre sono per lavori il allentamenti sulla Roma Fiumicino tra via della Magliana & via del Cappellaccio è sempre per lavori ci sono incolonnamenti su via Ardeatina tra spregamore e il divino amore in direzione del raccordo infine chiudiamo con il trasporto pubblico Sabato 8 sulla ferrovia regionale Metromare per l'intervento conclusivo sul nuovo ponte di via Giulio Rocco la circolazione Sara limitata da Cristoforo Colombo a Vitinia è interrotta tra le stazioni di Porta San Paolo dove saranno attivi bus sostitutivi contestualmente anche le linee metro B e B1 resteranno chiuse e sostituite da bus per l'intera giornata da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
