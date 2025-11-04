Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-11-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura subito un incidente in carreggiata esterna del grande raccordo anulare che provoca lunghe code tra le uscite puntine Laurentina un altro incidente segnalato sull' autostrada Roma Teramo Per chi procede verso L'Aquila e Castel Madama infine il trasporto ferroviario i lavori sul nuovo ponte di via Giulio Rocco per consentire gli interventi a cura di Astral sabato 8 novembre sulla ferrovia regionale fare la circolazione Sara interrotta per l'intera giornata solo tra le stazioni di Vitinia Porta San Paolo dove saranno attivi bus sostitutivi il servizio Sara regolare tra le stazioni di Vitinia Cristoforo Colombo contestualmente la metro B B1 resterà chiusa e saranno attivate due linea di buste sostitutive la mb1 Laurentina Rebibbia e la mb2 piazza Bologna a viale Jonio dettagli sul nostro sito alla pagina dedicata è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cellucci e la sala A più tardi con un nuovo aggiornamento

