Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-11-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati col informazioni con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio subito un incidente che crea disagi per chi procede sull'autostrada A1 Roma Napoli in direzione di Napoli con coda all'altezza di Frosinone invece nella capitale in entrata traffico rallentato sulla via Tiburtina Tivoli Terme Settecamini nella capitale verso il centro abbiamo code sul viadotto della Magliana da via della Magliana e sulla via Flaminia Salaria rispettivamente dal raccordo sul grande raccordo anulare in interno code tra Appia la Roma Fiumicino e tra la Nomentana nella Roma Teramo e ricordiamo che a partire dalle ore 11 questa mattina in programma alle cerimonie del giorno dell'Unità nazionale a Piazza Venezia attivi Quindi vedi di circolazione sosta in tutta l'area con deviazione di 27 linee bus annullato il tradizionale sorvolo delle frecce tricolore infine i lavori sul nuovo ponte di via Giulio Rocco percorso gli interventi a cura di Astral sabato 8 novembre sulla ferrovia regionale Metromare la circolazione Sara interrotta per l'intera giornata sono tra le stazioni di Vitinia Porta San Paolo dove saranno attivi bus sostitutivi il servizio Sara regolare tra le stazioni di Vitinia Cristoforo Colombo contestualmente la metro B B1 resterà chiusa e saranno attivate le linee bus sostitutive B1 Laurentina Rebibbia mb2 Piazza Bologna a viale Jonio dettagli su infomobilità Punta Astral Spa è tutto Grazie per l'attenzione appuntamento a più tardi da Marco Cilluffo e la sala un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-11-2025 ore 11:25

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Eventi | #manifestazioni | #viabilità I principali eventi previsti nella città di Roma nel #weekend Sabato #1novembre - XVII Edizione "Corsa dei Santi", sabato 1° novembre. Chiusure e deviazioni al traffico Qui dettagli - "Giro delle 4 basiliche", corsa podisti - facebook.com Vai su Facebook

#Roma #viabilità Eur, il 21 e 22 ottobre evento al centro congressi "La Nuvola": la viabilità https://romamobilita.it/it/node/26719 - X Vai su X

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 19:25 - Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo da Aurelia dove un incidente ... Lo riporta romadailynews.it

Roma salva i Diesel Euro 4 e 5: la Regione sceglie flessibilità - La Regione Lazio ha fatto marcia indietro, o per meglio dire, ha fatto un bel passo avanti verso il buon senso e la realtà. tecnoandroid.it scrive

Niente blocco dei diesel euro 4 e 5 a Roma, la Regione vara la nuova ztl - Fascia Verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5, e l'avvio del sistema di accessi in deroga e del Move- Si legge su ansa.it