Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-11-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in entrata verso la capitale a causa di un sinistro ci sono lunghe code sulla via Aurelia 3 Aranova e Castel di Guido mentre nella capitale verso il centro abbiamo code sul viadotto della Magliana a partire dal raccordo è sempre a partire dal raccordo traffico rallentato sul Urbano della Roma Teramo stessa situazione sulla Flaminia Salaria sul grande raccordo anulare in interna code altezza a Pietra la Nomentana nello svincolo con la Roma Teramo mentre in esterna sempre coda altezza a Roma Fiumicino infine a Piazza Venezia questa mattina a partire dalle ore 11 in programma alle cerimonie del giorno dell'Unità Nazionale in tutta l'area Deviazioni di 27 linee bus durante la fine prima della cerimonia scatterà il divieto di circolazione su alcune strade annullato il tradizionale sorvolo delle frecce tricolore bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco si ruppe la sala più tardi con un uovo un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-11-2025 ore 10:25

Argomenti simili trattati di recente

#Eventi | #manifestazioni | #viabilità I principali eventi previsti nella città di Roma nel #weekend Sabato #1novembre - XVII Edizione "Corsa dei Santi", sabato 1° novembre. Chiusure e deviazioni al traffico Qui dettagli - "Giro delle 4 basiliche", corsa podisti - facebook.com Vai su Facebook

#Roma #viabilità Eur, il 21 e 22 ottobre evento al centro congressi "La Nuvola": la viabilità https://romamobilita.it/it/node/26719 - X Vai su X

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 19:25 - Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo da Aurelia dove un incidente ... Secondo romadailynews.it

Roma salva i Diesel Euro 4 e 5: la Regione sceglie flessibilità - La Regione Lazio ha fatto marcia indietro, o per meglio dire, ha fatto un bel passo avanti verso il buon senso e la realtà. Si legge su tecnoandroid.it

Niente blocco dei diesel euro 4 e 5 a Roma, la Regione vara la nuova ztl - Fascia Verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5, e l'avvio del sistema di accessi in deroga e del Move- ansa.it scrive