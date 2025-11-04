Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-11-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio alcuni incidenti crea disagi alla viabilità andiamo a vedere nel dettaglio sul raccordo in carreggiata interna altezza Anagnina po' in entrata verso la capitale code sulla via Aurelia sempre per un incidente tra la nuova e Castel di Guido Sulla via Casilina all'altezza di Tor Bella Monaca andiamo sulla Tiburtina sempre un incidente provoca disagi all'uscita di Tivoli mentre nella capitale verso il centro abbiamo code sul viadotto della Magliana a partire dal raccordo è sempre raccordo incolonnamenti su tutto il tratto Urbano della Roma Teramo traffico rallentato anche sulla Flaminia e Salaria bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e la sala al prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

