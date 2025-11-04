Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-11-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura subito un aggiornamento sul grande raccordo anulare lunghi incolonnamenti sulla carreggiata esterna a causa di un incidente all'altezza dello svincolo con la Roma Teramo lunghe code fino alla via Prenestina mentre interna sempre altezza galleria Appia a causa di un veicolo fermo cosa tratti su tutto il tratto Urbano della Roma Teramo in entrata verso il centro mette in entrata verso la capitale abbiamo code sulla Pontina a sud la pizza di Pomezia poi sulla via Flaminia altezza Malborghetto e si rallenta sulla Cassia a messa a partire da Formello è tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e la sala al prossimo di un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-11-2025 ore 07:25

Altre letture consigliate

#Eventi | #manifestazioni | #viabilità I principali eventi previsti nella città di Roma nel #weekend Sabato #1novembre - XVII Edizione "Corsa dei Santi", sabato 1° novembre. Chiusure e deviazioni al traffico Qui dettagli - "Giro delle 4 basiliche", corsa podisti - facebook.com Vai su Facebook

#Roma #viabilità Eur, il 21 e 22 ottobre evento al centro congressi "La Nuvola": la viabilità https://romamobilita.it/it/node/26719 - X Vai su X

Niente blocco dei diesel euro 4 e 5 a Roma, la Regione vara la nuova ztl - Fascia Verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5, e l'avvio del sistema di accessi in deroga e del Move- ansa.it scrive

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 19:25 - Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo da Aurelia dove un incidente ... Si legge su romadailynews.it

Roma salva i Diesel Euro 4 e 5: la Regione sceglie flessibilità - La Regione Lazio ha fatto marcia indietro, o per meglio dire, ha fatto un bel passo avanti verso il buon senso e la realtà. Secondo tecnoandroid.it