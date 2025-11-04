via torino ok al finanziamento di 5 milioni per gli alloggi di edilizia popolare

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore all’urbanistica Molly Chiusolo comunicano che la Regione ha dato via libera al finanziamento da 5 milioni di euro per l’intervento di edilizia residenziale pubblica presso l’ex scuola dell’infanzia di Via Torino al Rione Libertà come struttura da abbattere e ricostruire. “Questo importante risultato è frutto dell’impegno della Amministrazione Comunale nel rispondere al crescente disagio abitativo e nella riqualificazione urbana. La nostra proposta è risultata al primo posto tra le 18 presentate in tutta la Regione Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

