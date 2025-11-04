Via Martinella a Bergamo i residenti lanciano il progetto di un ponte verde
L’IDEA. Presentato un collegamento ciclopedonale di 200 metri dall’Edoné per superare la provinciale. Berlanda: «Apprezziamo l’idea, ma è troppo costosa». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
