Via Martinella a Bergamo i residenti lanciano il progetto di un ponte verde

Ecodibergamo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’IDEA. Presentato un collegamento ciclopedonale di 200 metri dall’Edoné per superare la provinciale. Berlanda: «Apprezziamo l’idea, ma è troppo costosa». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

