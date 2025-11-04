Via libera per lo Street Art Sanprischese
Il Comune di San Prisco, nell’ambito delle politiche di promozione culturale e giovanile, ha approvato la proposta di istituzione dell’iniziativa “Street Art Sanprischese”, manifestazione artistica annuale dedicata alla valorizzazione del patrimonio urbano attraverso la realizzazione di opere. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Libera di…. cambiare idea sull’outfit, anche 3 volte in una sera… Perché le nostre Street 19 si adatteranno perfettamente al tuo Halloween! #sanaGens #sanaGensItalia #LibertàAiTuoiPiedi #sanaGens #LiberaDi #street #halloween #cambiolook - facebook.com Vai su Facebook
SAN PRISCO - Valorizzazione del patrimonio urbano attraverso i murales, via libera al progetto 'Street Art Sanprischese' - Il Comune di San Prisco, nell’ambito delle politiche di promozione culturale e giovanile, ha approvato la proposta di istituzione dell’iniziativa 'Street Art Sanprischese', manife ... casertafocus.net scrive