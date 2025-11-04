Via libera per lo Street Art Sanprischese

Casertanews.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di San Prisco, nell’ambito delle politiche di promozione culturale e giovanile, ha approvato la proposta di istituzione dell’iniziativa “Street Art Sanprischese”, manifestazione artistica annuale dedicata alla valorizzazione del patrimonio urbano attraverso la realizzazione di opere. 🔗 Leggi su Casertanews.it

