Via Instagram Melissa Satta posta una story dedicata al suo trattamento corpo preferito il NIR che stimola collagene e tonifica gambe e glutei

B en felice di condividere con i follower i suoi trattamenti beauty preferiti, la 39enne Melissa Satta ha postato una story Instagram dedicata al Nir, una tecnologia stimola-collagene che la showgirl sta utilizzando per tonificare glutei e gambe. Si tratta di un trattamento indolore, non invasivo e indicato per restiture, mantenere e implementare la tonicità della pelle. Parola adll’esperta. Melissa Satta e Carlo Beretta: «Lui ha 11 anni in meno di me, ma alla fine è solo uno stupido numero» X Cos’è il trattamento Nir approvato da Melissa Satta. «La tecnologia Nir mostrata via social da Melissa Satta utilizza infrarossi vicini (Near InfraRed) che riscaldano i tessuti in profondità senza danneggiare la pelle», spiega la dottoressa Carmela Pisano, medico estetico rigenerativo e owner di Clinica Acaia a Roma e Milano. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Via Instagram, Melissa Satta posta una story dedicata al suo trattamento corpo preferito, il NIR, che stimola collagene e tonifica gambe e glutei

