Via al maxi cantiere Pia Grande rigenerazione da un milione di euro
Continua la trasformazione della Piscina Pia Grande, uno dei luoghi simbolo dello sport monzese. Un intervento che il vicesindaco e assessore al Bilancio Egidio Longoni ha definito non una semplice "riqualificazione", ma una vera e propria "rigenerazione". Dopo la parziale ristrutturazione interna e la creazione della laguna esterna per i bambini, il complesso si prepara ora a un nuovo, decisivo capitolo: lavori strutturali che lo riconsegneranno completamente rinnovato presumibilmente entro novembre 2026. Il nuovo intervento sarà possibile grazie ai fondi del bando nazionale Sport e Periferie 2024 promosso da Sport e Salute, società partecipata dal ministero dell’Economia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
