Via ai lavori per la bretella Pedrengo-Scanzo | Giornata storica Pronta tra un anno
Scanzorosciate, al via il cantiere per la rigenerazione dell’area “Resta-Vitali”. Il Sindaco Paolo Colonna: “Giornata storica, la bretella Resta-Vitali opera fondamentale per la viabilità dell’hinterland est” Scanzorosciate. Lunedì mattina, 3 novembre, si è ufficialmente aperto il cantiere di riqualificazione dell’area Resta-Vitali di via Cascina Uccellanda a Scanzorosciate. L’intervento da oltre 2 milioni di euro prevede la realizzazione di una bretella di circa 400 metri che collegherà corso Europa (la Provinciale 68) a Scanzorosciate con via Piave (Provinciale 67) a Pedrengo, sulla quale si attesteranno due nuove rotatorie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
