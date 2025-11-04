Vespri in cattedrale per le Clarisse di Sant' Erminio e il ritorno della pala di Raffaello

Accade forse una volta in un secolo. Martedì 11 novembre 2025 sarà una di quelle date destinate a segnare la storia e la memoria collettiva di Perugia. Per la prima volta in tempi recentissimi, la comunità delle Clarisse del Monastero di Santa Maria Assunta in Monteluce uscirà dalla propria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

