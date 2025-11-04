Vespa inchioda le toghe | Fanno tutti carriera chi ha fatto cose meravigliose e chi ha rovinato tanta gente Vi pare giusto? video

Con Bruno Vespa, anfitrione di Porta a Porta e gran cerimoniere del talk di attualità politica, in veste di ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica nella puntata di ieri sera, affronta e sfida gli interlocutori nello studio di Rete 4 sul dibattito in corso in merito alla Riforma della Giustizia che, proprio con lui come relatore d’eccezione, entra nel vivo. Superando le barricate ideologiche. E trovando una convergenza inattesa su temi cruciali come l’impunità dei magistrati e il potere delle correnti interne. Non solo. Senza volerlo, a distanza di 24 ore, gli interventi di Bruno Vespa a Quarta Repubblica e di Antonio Di Pietro a In Onda su La7, mettono a fuoco gli snodi più sensibili della proposta del Guardasigilli Carlo Nordio, spostando argutamente il baricentro della discussione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

