Vertice su via XXV Luglio a Lecce Poli Bortone convoca il direttore dei lavori | Basta con i tanti ritardi

Basta ritardi e ulteriori rinvii su via XXV Luglio. Il sindaco Adriana Poli Bortone chiama a Lecce il direttore dei lavori e fissa le condizioni: «Nessuna chiusura totale al traffico, per. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Vertice su via XXV Luglio a Lecce, Poli Bortone convoca il direttore dei lavori: «Basta con i tanti ritardi»

