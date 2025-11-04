Vertenza Montblanc il consiglio comunale di Firenze approva una mozione di solidarietà dei lavoratori
Il consiglio comunale di Firenze, nella seduta di ieri 3 novembre, ha approvato la mozione presentata dal consigliere di Sinistra Progetto Comune Dimitrij Palagi che impegna il Comune ad aderire all’Appello internazionale della Clean Clothes Campaign in solidarietà alle rivendicazioni dei. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
