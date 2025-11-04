Nell’imbarazzo di una situazione surreale e senza precedenti nella sua storia, la Fiorentina ieri pomeriggio ha iniziato a preparare mentalmente la trasferta di giovedì a Magonza. Gara non facile per una miriade di motivi: la sede vacante sulla panchina viola non aiuta (ieri la seduta di scarico - tra palestra e poco campo - è stata diretta da Pioli e dal suo staff ma è quasi scontato che il tecnico di Parma non sarà in panchina in Conference ) così come lo stato psicologico della squadra, che ha passato l’intera mattinata nel padiglione a lei dedicato a confrontarsi su quanto fin qui fatto in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Verso la Conference. Giovedì in Germania. C'è Piccoli con Kean