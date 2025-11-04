Verso Inter-Milan parla Pastore | Ecco cosa deve sistemare Chivu Allegri si starà fregando le mani …

Pianetamilan.it | 4 nov 2025

L’Inter di Chivu vince 2-1 a Verona grazie a un'autorete nel finale, ma resta sotto esame per le fragilità difensive. Giuseppe Pastore, a Cronache di Spogliatoio, avverte: contro Lazio e Milan, i nerazzurri rischiano molto sugli spazi alle spalle. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Inter-Milan, parla Pastore: “Ecco cosa deve sistemare Chivu. Allegri si starà fregando le mani …”

