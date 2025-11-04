Verso Inter-Milan parla Pastore | Ecco cosa deve sistemare Chivu Allegri si starà fregando le mani …

L’Inter di Chivu vince 2-1 a Verona grazie a un'autorete nel finale, ma resta sotto esame per le fragilità difensive. Giuseppe Pastore, a Cronache di Spogliatoio, avverte: contro Lazio e Milan, i nerazzurri rischiano molto sugli spazi alle spalle. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Inter-Milan, parla Pastore: “Ecco cosa deve sistemare Chivu. Allegri si starà fregando le mani …”

Scopri altri approfondimenti

Durante i festeggiamenti del pareggio del Verona, Orban lancia un pallone verso la panchina dell’Inter scatenando la reazione di Kolarov. Acerbi interviene a muso duro, ma viene trattenuto. L’arbitro ammonisce l’attaccante del Verona: https://fanpa.ge/zUUeJ - facebook.com Vai su Facebook

San Siro, il rogito per il passaggio dello stadio a #Inter e #Milan verso lo slittamento alla prossima settimana - X Vai su X

San Siro, verso la firma tra Milan e Inter: corsa contro il tempo per evitare il vincolo sul secondo anello - Il passaggio di proprietà dello stadio e dell’area limitrofa ai club milanesi è atteso per mercoledì 5 novembre. Secondo affaritaliani.it

San Siro, Milan e Inter verso il rogito: ecco come finanziano il nuovo stadio da 1,5 miliardi, dal prestito-ponte al maxi-debito - Si va verso un finanziamento vicino al 100% dei costi di costruzione, escludendo per ora soci di minoranza. Segnala milanofinanza.it

San Siro verso la cessione a Inter e Milan, i club dovranno tenerlo per 15 anni: tutte le clausole - Oggi pomeriggio la Giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera, 159 pagine che saranno al vaglio delle ... Come scrive tuttomercatoweb.com