Veronica Pivetti racconta la storia del femminicidio di Giovanna Frino
S tasera alle 21.20 su Rai 3 inizia la nuova stagione di Amore criminale 2025, il programma true crime che racconta tragiche storie di femminicidio. Alla conduzione c’è ancora una volta la veterana Veronica Pivetti. La prima puntata è dedicata alla storia di Giovanna Frino, donna di 44 anni uccisa dal marito il 16 dicembre 2022 ad Apricena in provincia di Foggia. Realizzata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, la trasmissione ha ottenuto di recente il patrocinio della Ministra per la famiglia. Nasce il “Calendario Rosso” per dire basta ai femminicidi in Italia X Leggi anche › Veronica Pivetti: «Il mio primo film da regista per denunciare l’omofobia» Amore criminale 2025: su Rai 3 la nuova stagione, quando va in onda. 🔗 Leggi su Iodonna.it
