Verona Inter Chivu si è segnato queste criticità da risolvere | non bisogna cadere in questa trappola

Inter News 24 Verona Inter, le ultime sulla nona giornata di Serie A disputata al Bentegodi con la vittoria per la squadra di Chivu. I dettagli. Quello che doveva essere un pomeriggio tranquillo per l’ Inter, almeno sulla carta, si è trasformato in una sfida più complessa del previsto. A Verona, infatti, i nerazzurri hanno dovuto superare non solo la differenza di classifica, ma anche insidie tattiche che hanno complicato la partita. La squadra di Cristian Chivu, impegnata nel doppio binario tra lotta scudetto e Champions League, ha dovuto affrontare una gara ben più difficile di quanto ci si aspettasse. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Verona Inter, Chivu si è segnato queste criticità da risolvere: non bisogna cadere in questa trappola

Leggi anche questi approfondimenti

L'episodio che ha fatto tanto discutere dopo Verona-Inter finalmente ha una spiegazione ufficiale. Rocchi svela che se fosse stato dato rosso, sarebbe stato cancellato - facebook.com Vai su Facebook

Napoli Como manfrine continue del Como 10 sostituzioni 5 per parte 4 minuti di recupero Verona Inter 6 minuti. - X Vai su X

Verona-Inter, Chivu: "Era più facile perdere che vincere. Lautaro? È un trascinatore" - 1 al Bentegodi analizzato da Cristian Chivu: "Faccio i complimenti al Verona per intensità e qualità, ci ha messo in difficoltà e queste part ... Da sport.sky.it

Chivu dopo Verona Inter: «Partite così è più facile perderle che vincerle, complimenti al Verona. Il gol? Merito di Palombo, non ero d’accordo» - Il tecnico dei nerazzurri ha commentato a Dazn il successo dei suoi in extremis al Bentegodi! Da calcionews24.com

Chivu aggira le polemiche: «Non siamo riusciti a chiudere la partita, faccio i complimenti al Verona». Le parole del tecnico dell’Inter - 1 di Verona: la tattica era di attirarli, ma non abbiamo chiuso la gara e abbiamo perso intensità. Secondo juventusnews24.com