Tre giorni di dialoghi a Poggio a Caiano sui temi di verità, giustizia e informazione. Dal 7 al 9 novembre, alle Scuderie Medicee, seconda edizione di " Poggio Talks ", rassegna dedicata al giornalismo d’inchiesta. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito. Si parte venerdì alle 21 con lo "Speciale mostro di Firenze" con il giornalista de La Nazione Stefano Brogioni e introduzione di Gian Paolo Zanetti. Poi sabato 8 alle 11 chiacchierata con Alfio Krancic con i suoi "Racconti pandemoniaci". Alle 15 arriva il professor Marco Tarchi con "Da La voce della fogna alla Nuova Destra: un percorso nell’eresia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verità, giustizia e news in tre giorni di dialogo