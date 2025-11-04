Verifiche su materiali e strutture chiuso per tre giorni asilo comunale

Nei giorni di giovedì 6, venerdì 7 e lunedì 10 novembre prossimi, l’Asilo Comunale “Carillo”, a Cava de' Tirreni, sarà chiuso per consentire le attività programmate di esecuzione del servizio di indagini conoscitive e prove su materiali e strutture, da parte della ditta specializzata e la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

