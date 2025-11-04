Vercelli geometra truffatore in fuga da mesi | rintracciato a Saluggia e arrestato cosa aveva fatto

Geometra arrestato a Saluggia per truffa aggravata: condannato a 4 anni e 8 mesi dopo una lunga indagine della Squadra Mobile di Vercelli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Vercelli, geometra truffatore in fuga da mesi: rintracciato a Saluggia e arrestato, cosa aveva fatto

